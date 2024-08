La promessa anticipazioni 11 agosto: Jana svela racconta la verità ad Abel, Curro si avvicina ad Alonso

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 15:25 circa su Canale 5: la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 11 agosto su Canale 5 alle 15:25 circa. La trama di questa coinvolgente soap spagnola ci anticipa che Curro riesce ad avvicinare il Marchese. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa dell'11 agosto: Jana confessa il suo amore

Dopo la festa in maschera, Abe si è recato a Cordoba per prestare soccorso ai feriti di un'esplosione in una raffineria di petrolio. La notizia si è diffusa rapidamente, e tutti credono che anche Jana, la cameriera, sia andata ad aiutare i bisognosi. In realtà, Jana ha preso una decisione del tutto inaspettata, scegliendo di fuggire con Manuel a bordo di un aereo. Lontano da occhi indiscreti, i due hanno vissuto momenti di intensa passione, lasciandosi alle spalle le preoccupazioni e le aspettative altrui.

Tornata alla realtà, Jana si trova di fronte a una situazione delicata. Poco prima, aveva accettato la proposta di fidanzamento del dottor Abel, ma ora non può più nascondere la verità. Con il cuore pesante, decide di confessare tutto al medico: non solo non era a Cordoba, ma c'è anche un altro uomo nella sua vita. Con sorpresa di Jana, Abel si dimostra comprensivo, sollevandole un grande peso dalle spalle.

Jana ha confessato la verità ad Abel

Nel frattempo, Curro continua a cercare di avvicinarsi al Marchese Alonso con il chiaro intento di guadagnarsi la sua fiducia. I suoi sforzi non passano inosservati, e finalmente ottiene un'importante opportunità: Alonso lo invita a seguirlo in un viaggio d'affari a Puebla de Tera. Questo segna un passo significativo per Curro, che vede avvicinarsi la possibilità di entrare a far parte della cerchia ristretta del Marchese.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Cruz ha un nuovo incarico per Petra.