La Promessa, 10 settembre: Curro accetta il titolo di Barone, Alonso rimprovera Pelayo e Catalina

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 martedì 10 settembre alle 15:35. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Catalina continua ad ignorare i traffici illeciti di Pelayo. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Martina non è pronta per ufficializzare la relazione con Curro

Donna Pia incontra Vera, la ragazza trovata da Lope nei boschi, vestita da cameriera e, non avendo alternative, le offre ufficialmente il lavoro alla Promessa, presentandola agli altri che accolgono la notizia con disappunto. Alonso si infuria con Cruz per non essere stato informato della visita di Cavendish, lasciando Cruz sbigottita dalla sua reazione.

Alonso convoca un incontro con Catalina e Pelayo per esprimere il suo disappunto per l'accaduto con Cavendish, avvertendoli che non tollererà ulteriori mancanze di rispetto. Curro si presenta da Alonso e accetta il titolo di barone, sperando di redimersi, e Alonso si dice orgoglioso di lui.

Jeronimo e Pelayo discutono sulla consegna d'armi

Curro chiede a Martina di ufficializzare la loro relazione, ma lei ammette di non sentirsi ancora pronta. Pelayo tenta di persuadere Jeronimo a consegnare le armi a Cavendish fuori dalla Promessa, ma il valletto rifiuta, suggerendo invece di convincere la marchesa a persuadere Alonso a revocare il veto su Cavendish.