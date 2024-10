La Promessa, anticipazioni 10 ottobre: Manuel e Jana alla ricerca dei medicinali per salvare Curro

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 giovedì 10 ottobre alle 19:40. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Martina confessa a Catalina il suo amore per Curro. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa, Cruz rimprovera Don Romulo: i sospetti sulla battuta di caccia

Grazie alla trasfusione di sangue di Jana, Curro si riprende lentamente e Abel decide di operarlo per stabilizzare definitivamente le sue condizioni. Il dottore allestisce una sala operatoria improvvisata nella sua camera, mentre Manuel si mette alla ricerca dei medicinali necessari per l'intervento. Tuttavia, il marchese non riesce a trovare l'etere, elemento indispensabile per l'operazione, e decide di prendere l'aereo per andare a procurarlo.

Jana, preoccupata per la sorte di Curro, gli chiede di poterlo accompagnare, mostrando il suo coinvolgimento emotivo nella vicenda. Nel frattempo, Cruz rimprovera severamente Don Romulo per aver sollevato dubbi su come si siano svolti i fatti durante la battuta di caccia, insinuando che la verità non sia ancora stata rivelata del tutto. L'atteggiamento del maggiordomo continua a disturbare Cruz, che non tollera alcuna messa in discussione della sua autorità e delle sue decisioni. La marchesa teme che il maggiordomo scopri il suo coinvolgimento nella sparatoria.

Martina si confida con sua cugina

Martina, visibilmente in ansia per Curro, cerca di distrarlo portando un grammofono nella sua camera, sperando che la musica possa alleviare la tensione e dargli un po' di sollievo. Catalina l'aiuta in questo gesto di affetto. Durante questo momento di intimità, Martina, finalmente, trova il coraggio di confidare alla cugina il suo amore per Curro.