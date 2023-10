La promessa anticipazioni 10 ottobre: Curro rivela a Manuel la verità su Jimena

Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo cosa ci riserva l'emozionante episodio de La Promessa, in programmazione su Canale 5 alle 16:40 circa martedì 10 ottobre 2023. La trama di questa soap spagnola si svolge a Cordova nel lontano 1913 e si focalizza sulla storia di Jana Expósito. Determinata a vendicare la morte di sua madre e a scoprire chi, molti anni prima, ha rapito suo fratello minore, Jana si trova ora presso il palazzo de La Promessa. Sul portale Mediaset Infinity è possibile seguire La Promessa in streaming, in diretta e on demand.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 9 ottobre.

La promessa: riassunto della puntata del 9 ottobre

Cruz e Alonso si scontrano riguardo al destino dei cuochi. Alonso decide di non licenziarli perché hanno contribuito a smascherare Camilo.

Anticipazioni del 10 ottobre: Manuel scopre la verità grazie a Curro

Curro parla con Manuel e gli rivela che, subito dopo che lo stesso Manuel era uscito dal coma e aveva manifestato i primi sintomi dell'amnesia, a tutti era stato vietato di parlare del passato con lui. Curro gli racconta anche la verità sulla relazione con Jimena riferendogli le parole che lo stesso Manuel gli aveva detto.

Nella nuova puntata della soap: Pia chiede un favore a Don Gregorio

Pia Adarre de Castillo parla con Don Gregorio e gli chiede di essere più comprensivo nei confronti di Maria. Pia gli ricorda che la ragazza è preoccupata per Salvador, prigioniero di guerra. Don Gregorio le promette che chiuderà un occhio ma che Maria deve impegnarsi di più.