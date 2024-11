La Promessa anticipazioni 10 novembre: Manuel smaschera Abel, Jana aiuta Lope con Vera

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 10 novembre su Rete 4 alle 19.40: questa sera Martina scriverà a Leonor per mantenere vivo il loro legame. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Norberta, moglie di Antonino, è arrivata alla tenuta e ha scoperto che Virtudes è ospite de La Promessa. La donna ha attaccato Simona, accusandola di aver abbandonato i suoi figli. Curro era ormai stanco di rimanere nelle sue stanze e ha voluto tornare alla normalità. Abel è stato d'accordo, anche se Don Alonso teme per la sua vita. Cruz ha sorpreso Jana e Manuel da soli: la marchesa si è infuriata, ma il giovane ha difeso la cameriera.

Anticipazioni de La Promessa: Lope chiede aiuto a Jana

Manuel inizia a nutrire sospetti su Abel, notando diverse incongruenze nel suo racconto riguardo al viaggio a Cordova durante l'incendio alla raffineria. Convinto che il dottore stia nascondendo qualcosa di importante, Manuel chiede a Don Romulo di indagare più a fondo e di cercare articoli sull'accaduto. L'indagine dei due porta a una scoperta sorprendente: Abel, contrariamente a quanto aveva affermato, non era presente come medico a Cordova durante l'incidente.

Don Romulo ha scoperto l'inganno di Abel

Intanto, Martina decide di scrivere a Leonor, forse per chiedere consiglio o semplicemente per tenere vivo il loro legame nonostante le difficoltà. Nel frattempo, Jana nota i problemi di Lope nel dichiararsi a Vera e decide di offrirgli il suo sostegno per incoraggiarlo a esprimere finalmente i suoi sentimenti per la ragazza.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il Conte è molto interessato ai preparativi per il matrimonio di Catalina e Pelayo.