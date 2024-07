La Promessa anticipazioni 10 Luglio: discussione tra Cruz e Pia, Jana fa una scoperta inquietante

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Canale 5 mercoledì 10 luglio alle 15:50. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata che ci svelano che Cruz potrebbe essere coinvolta nella sparizione di Ramona. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e a scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa 10 luglio: Jana trova il ventaglio di Cruz da Ramona

Il ricatto di Pia nei confronti della Marchesa non va secondo i piani. Cruz, astuta, ha imposto un'altra condizione per accettare la proposta della cameriera: il ritorno di Petra. Simona racconta a Lope la vera causa dello strano comportamento di Carlos con Candela, che erroneamente crede che il comportamento sia dovuto all'impazienza dell'insegnante per il suo futuro matrimonio.

Jana parla solo con Maria della scoperta del ventaglio di Cruz nella casa di Ramona e poi decide di rivolgersi a Manuel. La donna lo esorta a fare qualcosa per ritrovare Ramona, allontanatasi da casa da giorni. Tutto fa pensare che dietro la sua scomparsa ci sia ancora una volta lo zampino della Marchesa.

Petra potrebbe tornare alla tenuta

Jimena continua con la sua energica euforia, ma quando rimane da sola, smette di fingere e non riesce a nascondere la profonda tristezza derivante dal sapere che tutto cambierà per lei non appena metterà fine alla sua falsa gravidanza. Alonso offre il suo aiuto a Margarita per gestire l'eredità del fratello Fernando.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La marchesa ha imposto a Pia una condizione per accettare la proposta della donna.