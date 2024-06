La Promessa anticipazioni 10 giugno: tragedia dopo il parto di Pia, Martina aspetta Antonio

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata di domani trasmessa alle 15:00 circa su Canale 5, la serie va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime del pomeriggio.

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 3 giugno, alle 14:40 circa su Canale 5. Questa settimana Feliciano entra nelle grazie di Fernando. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 7 giugno, Jimena confessa a sua madre di non essere incinta e la donna le consiglia che, nella peggiore delle ipotesi, dovrà simulare un aborto spontaneo. Abel parla con Martina che gli rivela di essersi chiusa nella legnaia a bere un'intera bottiglia di cognac. Curro tenta di parlare con Martina che però si nega e il ragazzo si sfoga con Jana. Romulo chiede ad Abel di visitare Pia. Don Carlos racconta a Candela e a Simona che si è riconciliato con sua figlia.

Anticipazioni de La Promessa del 10 giugno: Manuel rivela il suo segreto ad Abel

Candela è disperata perché mentre teneva il figlio di Pia si è addormentata e il bambino è scomparso. Tutta la servitù va a cercarlo, si teme che possa essere stato rapito. Romulo suggerisce di non dirlo a nessuno, soprattutto ai signori. Il dottore dice a Jana che Cruz l'ha accusato di non aver soccorso Fernando. Una lettera con il sigillo reale annuncia che Antonio de Carvajal y Cifuentes arriverà alla tenuta fra due giorni.

Antonio arrivera a La Promessa per incontrare Martina

Romulo si reca alla Guardia Civile per denunciare la scomparsa del neonato. Manuel confessa ad Abel di pensare a una donna conosciuta prima di sposarsi, lui gli consiglia di parlarne con sua moglie. Cruz insiste affinché Jimena si faccia fare un controllo medico da Abel ma lei nega per paura che si scopra che non è incinta

L'ottimo lavoro di Feliciano nei confronti di Fernando, farà sì che il fratello di Petra venga considerato come suo possibile valletto personale. L'entusiasmo per la notizia però verrà condiviso solo da sua sorella e da Teresa, ma non da Mauro. Alonso si confida con Catalina sul rapporto col fratello, la figlia lo sprona ad avvicinarsi a Fernando. Lorenzo rimprovera Catalina per aver affittato i terreni a un prezzo, secondo lui, troppo basso.