La Promessa: anticipazioni 10 Gennaio: Cruz rischia la prigione, Alonso implora Elisa di salvarla

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 mercoledì 10 gennaio alle 16:30. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di martedì 9 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 9 gennaio

Salvador cerca di tornare alla sua vita di sempre e di riprendersi anche il suo posto di lavoro nella tenuta, anche se non può fare a meno di soffrire per i suoi compagni morti.

Catalina riferisce a suo padre, che dato che lui non vuole lasciarle la gestione de La Promessa, preferisce andarsene via.

Alonso cerca di dissuaderla, ma poi accetta la sua decisione, al contrario di Manuel. Sia Blanca, che ormai sta partendo per l'America, sia Don Romulo sono preoccupati per Manuel, che è triste per la separazione da Jana e che non è contento del suo matrimonio.

Anticipazioni del 10 gennaio: Alonso Implora Elisa per Salvare Cruz

Alonso, preoccupato per le conseguenze, cerca disperatamente di dissuadere Elisa dal procedere con la denuncia per tentato omicidio contro Cruz. La tensione cresce mentre i due affrontano la difficile decisione che potrebbe cambiare il corso delle loro vite.

Nel prossimo episodio: Pia e Gregorio si Confrontano sul Futuro

Nel frattempo, Pia e Gregorio affrontano un dilemma cruciale discutendo della possibilità di lasciare la tenuta per trasferirsi in una propria casa dove crescere il proprio figlio in maniera indipendente.

Nel nuovo episodio: Le confessioni di Salvador

Salvador, tormentato dai ricordi della guerra, si confida con Romulo, Lope e Mauro, condividendo le difficoltà e le ferite emotive che ha subito nel periodo passato al fronte.