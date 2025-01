La Promessa anticipazioni 10 gennaio, Abel trova le foto di Jana in spiaggia, Cruz minaccia Pia

Domani venerdì 10 gennaio torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Cruz si scaglia contro Manuel e Don Alonso che difendono Catalina. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Maria rivela a Salvador di aver ricevuto una proposta di lavoro lontana dalla tenuta. La ragazza è stata scelta come cameriera personale della duchessa di Abrontes. Il cameriere rimane senza parole e particolarmente ferito dal fatto di non essere stato avvertito prima. Jana è felice della visita di Blanca, in cui trova un'alleata.

Ayala, dopo un confronto acceso con Petra, sembra essere sul punto di perdere il controllo e la cameriera lo avverte di non sottovalutare Cruz. Virtudes esprime il desiderio di poter dormire da sola e Simona è molto preoccupata di questa richiesta. Cruz, convinta da Don Lorenzo, cerca di esautorare Catalina dal commercio delle marmellate e di sostituirla con il Capitano. La marchesa chiede a Don Alonso di perorare la sua causa ma la marchesina non ha alcuna intenzione di arrendersi e ottiene altre due settimane per salvare gli affari.

Pia è stata minacciata da Cruz

Anticipazioni de La Promessa: l'arrivo di Javier Bernal mette in allarme Lorenzo

Vera decide di rompere con Lope, nonostante i sentimenti che prova per lui. La giovane cameriera teme che, se suo padre venisse a conoscenza della sua relazione con un cuoco, la situazione potrebbe diventare pericolosa per entrambi. Lope, sconvolto dalla decisione, si trova a fare i conti con il dolore di una separazione improvvisa e ingiustificata.

Abel si avvicina a Jana con intenzioni poco chiare, rivelandole di aver trovato delle fotografie che la ritraggono sulla spiaggia. Con un tono ambiguo, il medico lascia intendere che potrebbe usare quelle immagini per uno scopo oscuro, mettendo Jana in uno stato di profonda inquietudine. L'arrivo di Javier Bernal, un nuovo cliente interessato al commercio delle marmellate, porta scompiglio nella tenuta.

Don Lorenzo si mostra sospettoso nei confronti dell'uomo, ritenendo che non sia affidabile. Cruz si scaglia contro Manuel e Don Alonso, accusandoli di sostenere Catalina e di minare la sua autorità. La marchesa, furiosa, si convince che la giovane debba essere messa da parte e decide di agire per affermare il proprio controllo sulla tenuta.

Cruz convoca Pia per affrontarla su una voce che sta circolando nella tenuta: il figlio della governante, Diego, sarebbe stato portato lì di nascosto. La marchesa, inflessibile, minaccia Pia di espellerla dalla tenuta e di interrompere ogni aiuto finanziario se dovesse scoprire che il bambino si trova effettivamente tra loro. Pia, disperata, cerca di trovare un modo per proteggere suo figlio e il suo lavoro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Maria e i suoi amici riflettono sul suo futuro dopo aver ricevuto una proposta di lavoro dai Duchi.