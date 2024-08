La promessa anticipazioni 10 agosto: Romulo perde i sensi, la diagnosi di Abel e Jana non lascia speranze

Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Canale 5 sabato 10 agosto alle 15:20. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: la diagnosi di Abel per le condizioni di Romulo. La soap è ambientata a Cordova nel 1913. La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 10 agosto: Il cambiamento di Jimena per conquistare Manuel

Da alcuni giorni, le condizioni di salute di Romulo destano preoccupazione tra gli abitanti della tenuta. Mauro, notando i fazzoletti sporchi di sangue del suo mentore, si insospettisce e cerca spiegazioni, ma lui rifiuta di parlarne con chiunque. La situazione peggiora improvvisamente quando il maggiordomo perde i sensi, scatenando il panico. Abel e Jana accorrono in suo aiuto e, dopo una rapida analisi, diagnosticano una malattia polmonare che, se fosse stata trattata in tempo, avrebbe potuto essere curata senza gravi conseguenze.

Nel frattempo, Jimena sembra aver cambiato atteggiamento nei confronti di Manuel dopo un recente litigio. Invece di continuare con i dissapori, decide di mostrarsi più vicina e comprensiva, un mutamento che non passa inosservato. Questo nuovo comportamento non solo inquieta Manuel, ma solleva anche sospetti tra i Marchesi, i quali temono che la ragazza abbia un secondo fine nascosto. La sua improvvisa gentilezza sembra infatti troppo strategica per essere disinteressata.

Jimena, consapevole della passione di Manuel per i tartufi bianchi, organizza un gesto che spera possa ammorbidirlo: fa arrivare i pregiati funghi direttamente dal Piemonte, grazie a un'amica, e fa preparare dalla cucina dei deliziosi canapé. Nonostante i suoi sforzi, Manuel rimane fermo nelle sue decisioni e non sembra disposto a scendere a compromessi, mantenendo una distanza emotiva che sua moglie non riesce a superare.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mentre tutti sono allegramente in cucina, Don Romulo ha un malore.