La Promessa anticipazioni 1 novembre: Jane è sparita, Maria sogna in grande e Lope rischia di perdere Vera

Domani venerdì 1 novembre torna su Rete 4 la soap spagnola La Promessa, con una nuova puntata in onda come sempre alle 19:40. Le anticipazioni dell'episodio ci informano che Maria sprona Lope a dichiararsi a Vera. La protagonista della soap è Jana Expósito che vuole vendicare l'omicidio di sua madre e scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Curro ha confessato a Jana di aver scoperto che Don Alonso è suo padre e la ragazza, sconvolta da questa rivelazione, si rifugia nella casetta di Ramona per ritrovare la calma dopo questa verità che proprio non si aspettava. La sua assenza deve essere coperta dai suoi colleghi per non allarmare i marchesi.

Il resto della servitù riesce a sopperire alla sua mancanza sino a che succede qualcosa di inaspettato ma anche inevitabile. Il Conte De Ayala intanto torna a elargire i suoi commenti negativi su tutto e tutti. Stavolta è il turno di Martina che viene attaccata a causa della fine del suo fidanzamento con Antonio De Carvajal y Cifuentes.

Don Alonso cerca di persuadere Catalina

Anticipazioni de La Promessa: Don Alonso cerca di dissuadere la figlia dal matrimonio con Pelayo

Maria tenta di spronare Lope a essere finalmente sincero con Vera, ma il giovane cuoco, forse frenato dalla sua timidezza, non riesce a confessare i propri sentimenti. La sua incapacità di aprirsi rischia così di allontanarlo dalla ragazza che ama, e la Fernandez, vedendo crescere la distanza tra i due, si sente impotente.

Nel frattempo, Maria è entusiasta per la scoperta del denaro in soffitta, che in realtà appartiene a Vera, e si lascia trasportare da sogni di ricchezza. Coinvolge i suoi colleghi in un gioco di fantasia, immaginando insieme a loro una vita da signori mentre Salvador cerca di capire perchè lei non voglia più sposarlo.

Sul fronte familiare, Don Alonso è preoccupato per le scelte di sua figlia e cerca di dissuaderla dal matrimonio con Pelayo, convinto che sia un passo avventato. Jana si è isolata nella casetta di Ramona dopo aver appreso la sconvolgente verità da Curro: Don Alonso è suo padre. Ancora incapace di affrontare la rivelazione, la ragazza non è tornata a lavoro, e i colleghi sono in allarme, senza notizie di lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il Conte parla con la Marchesa su come rinnovare la Promessa.