La Promessa anticipazioni 1° marzo: Beatriz vuole conquistare Curro e minaccia Martina

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 venerdì 1° marzo alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di giovedì 29 febbraio.

La promessa: riassunto del 29 febbraio

María Fernández ritiene che la notizia del suo matrimonio sia stata accolta con una certa freddezza tra i compagni di lavoro. Teresa spiega che erano tutti abbastanza confusi: María è passata dai dubbi sulla storia d'amore con Salvador al desiderio urgente di sposarsi. Salvador, peraltro, ha fretta affinché il matrimonio possa essere celebrato il prima possibile.

Anticipazioni del 1° marzo: Beatriz flirta con Curro

Beatriz sembra sempre più attratta da Curro. Ogni giorno il loro flirt diventa più evidente e intenso, la donna ha capito che Curro le piace veramente

Ne La Promessa di venerdì Lorenzo e la Baronessa temono di essere stati scoperti da Curro

Nel prossimo episodio: Il ricatto a Martina

Nel frattempo, Beatriz minaccia Martina con una scelta difficile: o l'aiuta a conquistare il cugino o rischia di vedere rivelati tutti i segreti che la riguardano.

Nella nuova puntata: I sospetti di Lorenzo e la baronessa

Il capitano Lorenzo e la Baronessa de Grazalema si trovano sempre più preoccupati. C'è l'ombra del sospetto che Curro sia stato testimone del loro bacio e questo potrebbe avere conseguenze impreviste per tutti. In realtà è stata Jana a vederli baciare.