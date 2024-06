La Promessa anticipazioni 1° luglio: Abel vede qualcosa che lo turba, l'addio a Fernando

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 1° luglio su Canale 5: in onda alle 15:400 circa. In questa puntata assisteremo ai preparativi per il funerale di Fernando. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa del 1° luglio: preparativi per la veglia funebre e la scoperta di Abel

La notizia della morte di Fernando sconvolge tutti gli abitanti de La Promessa. La servitù discute della recente operazione di Salvador, mentre Feliciano, dopo il rapimento di Diego, cerca di riconquistare l'amicizia di dell'ex soldato. Abel sostiene che Fernando è morto per un attacco di cuore. Jana consiglia a Curro di stare vicino a Martina e difende il dottore davanti a Maria.

Teresa è turbata perché ha scoperto che Feliciano ha rapito il figlio di Pia e Mauro cerca di consolarla, ma lei è fredda, ma lei e Pia sospettano che l'uomo sia stato spinto da Petra. Abel scopre che Manuel è stato quasi costretto a sposarsi con Jimena dopo la morte di Tomas. Jana incontra Manuel nell'hangar e cerca di consolarlo, ma viene vista dal dottore mentre lo abbraccia.

Jana abbraccia Manuel ed Abel li vede

Margarita accusa i marchesi di aver causato la morte di Fernando e rifiuta una veglia funebre allargata, riservandola ai familiari. Pia mostra segni di esaurimento nervoso, notati e sostenuti da Romulo. Cruz, preoccupata per il miglioramento di Ramona, quest'ultima mette in guardia Jana riguardo al suo conflitto con il fratello. Alonso, su richiesta di Margarita, fissa il funerale per il giorno seguente, sorprendendo Romulo e la servitù per la fretta.

Alonso ordina a Cruz di avvisare il duca Antonio, futuro genero di Fernando, nonostante il diniego della vedova, e lei promette di farlo. Martina confessa a Catalina di aver detto cose cattive al padre prima che morisse. Orengo rivela a Candela che Simona è una vera amica e la sosterrà qualunque scelta faccia. Margarita giura vendetta contro Cruz al capezzale del marito.