La Promessa, anticipazioni 1 gennaio: Jimena è tra la vita e la morte, Abel avvisa di prepararsi al peggio

Dopo l'episodio trasmesso oggi, La Promessa andrà in onda su Rete 4 mercoledì 1 gennaio alle 19:40. Ecco un'anteprima della trama della puntata: Simona è in ansia per Virtudes. La soap è ambientata in Spagna, nella città di Cordova nel 1913. La trama segue la storia di Jana Expósito, arrivata alla tenuta per vendicare sua madre e per scoprire la verità dietro al rapimento di suo fratello minore avvenuto molti anni prima. La serie è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Oggi la puntata termina alle ore 21.20 circa.

Riassunto dell'episodio precedente

Virtudes rivela a Simona la sua intenzione di partire per Martos per riavvicinarsi al fratello, lasciando incerto il suo ritorno alla tenuta. Teresa e Candela, ignare, notano il suo comportamento pensieroso. Lope regala a Vera una collanina, dimostrando il suo affetto. La giovane comincia a infastidirsi per le insistenti osservazioni di Mercedes sulla sua somiglianza con la figlia dei duchi de Carril.

Don Romulo informa Pia dell'arrivo di Don Ricardo Pellicer come nuovo maggiordomo, assumendo egli stesso un ruolo di supervisore. Margarita e Ayala si lasciano andare a un bacio passionale, mentre Petra, sospettosa, osserva. Jimena, in preda alla disperazione, si getta da una balaustra, subendo gravi ferite. Catalina decide di posticipare, se non annullare, le nozze con Pelayo. Le tensioni tra Martina e sua madre esplodono, portando a un confronto acceso.

Anticipazioni de La Promessa: La confessione di Vera a Lope

Abel, dopo un'attenta valutazione, informa i presenti che le condizioni di Jimena sono estremamente gravi. Nonostante un flebile spiraglio di miglioramento, invita tutti a prepararsi al peggio. Cruz è sconvolta dall'accaduto. Vera, sentendosi in colpa, decide di rivelare la verità a Lope riguardo al denaro trovato nel borsone. Confessa di averlo rubato a suo padre, un ladro a sua volta.

La rivelazione lascia Lope senza parole: il giovane cuoco, profondamente scosso, non riesce a nascondere la delusione e il dubbio sulla persona che ama. L'assenza di Virtudes pesa su Simona, che non smette di sperare in un suo ritorno alla tenuta. La donna sente la mancanza di sua figlia, tornata a Martos per cercare di fare pace con il fratello Antonio.

Simona si confida con Candela, chiedendo il suo aiuto per convincerla a rientrare, nel caso decidesse di partire definitivamente. Don Romulo aggiorna Pia sull'arrivo imminente di Don Ricardo Pellicer, il nuovo maggiordomo. Romulo si mostra fiducioso nella scelta, sottolineando la lunga esperienza del collega, ma Pia appare titubante, preoccupata per l'inserimento del nuovo arrivato nella delicata dinamica della tenuta. Nel frattempo, Petra continua a osservare con sospetto la crescente complicità tra Ayala e Margarita