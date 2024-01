La Promessa anticipazioni 1° febbraio: Beatriz Oltran si vendica di Martina, Maria in difficoltà con Salvador

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda su Canale 5 giovedì 1° febbraio alle 16:40. La trama di questa coinvolgente soap spagnola si svolge a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito nel vendicare la morte di sua madre e svelare il mistero del rapimento di suo fratello minore molti anni prima.

Attualmente presso il palazzo de La Promessa, Jana è al centro di una storia avvincente. Per chiunque voglia seguirne le vicende, è possibile farlo in streaming, in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

Prima di anticipare l'episodio di domani, diamo uno sguardo veloce agli eventi della puntata di mercoledì 31 gennaio.

La promessa: riassunto della puntata del 31 gennaio

Lorenzo continua nel suo proposito di truffare i marchesi, Catalina sembra dare fiducia al capitano, ma sbaglia. Manuel ritrova un'armonia con Jimena che nel frattempo capisce di avere esagerato.

Jana spiega a Pia che sicuramente è vittima di un avvelenamento e lei sospetta sia opera di Petra, ma l'analisi fatta da risultati inconcludenti.

Anticipazioni del 1° febbraio: Confronto Tra Martina e Beatriz Oltran

Martina è sconvolta quando riceve la visita inaspettata di Beatriz Oltran a La Promessa. Beatriz, determinata e minacciosa, turba Martina con la sua presenza, rivelando di essere lì per vendicarsi e rovinarle la vita.

Nonostante le suppliche di Martina di andarsene, Beatriz è ferma nella sua intenzione di portare avanti la sua vendetta.

Nel prossimo episodio: Maria e la Festa di Benvenuto per Salvador

Maria si impegna ad organizzare una festa di benvenuto per Salvador, ma si scontra con l'opposizione generale, compresa quella dello stesso Salvador. La tensione aumenta mentre Maria lotta per far accettare l'idea della festa, nonostante le resistenze di tutti i presenti.