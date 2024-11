La Promessa, anticipazioni 1 dicembre: Jana e Curro si alleano per scoprire il legame tra Dolores e Alonso

Anticipazioni di domani della soap spagnola: la puntata andrà in onda alle 19:40 circa su Rete 4, la serie viene trasmessa dal lunedì alla domenica sia in chiaro che in streaming.

Ecco in anteprima le anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda domenica 1 dicembre su Rete 4 alle 19.40: domani sera Pelayo cede al ricatto di Lorenzo. La serie, ambientata a Cordova nel 1913, segue la determinazione di Jana Expósito a scoprire la verità sul suo passato ed è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Manuel scopre di essere stato ingannato dai genitori: Alonso lo sta portando al palazzo dei Duchi de los Infantes per incontrare Jimena, invece del pilota che gli aveva promesso. Sentendosi tradito e deluso, Manuel decide di ribellarsi, consapevole della manipolazione subita. Nel frattempo, Ayala deve gestire nuove dinamiche sociali mentre Margarita viene invitata a un ricevimento dei marchesi di Palmar.

Dietro l'apparente cordialità, Ayala trama la sua vendetta contro Cruz, responsabile della morte del figlio Feliciano. Virtudes, ottimista dopo un colloquio con Pia, spera di ottenere il lavoro alla tenuta, ma Simona teme che le cose non siano così semplici. Intanto, Salvador organizza una cena romantica a sorpresa per Maria con l'aiuto di Jana e Lope, nella speranza di conquistarla definitivamente.

Anticipazioni de La Promessa. Cruz vuole strappare l'abito da sposa di Catalina

Le conversazioni tra Curro e Alonso hanno rivelato segreti importanti sul legame tra Dolores e il marchese. Non volendo perdere ulteriori dettagli, Jana chiede al fratello un favore: poter essere presente alla prossima conversazione tra i due. La sua determinazione cresce, così come il rischio che il suo coinvolgimento venga scoperto.

La perfida Cruz non si ferma davanti a nulla per dimostrare il suo potere. Ordina a Petra di strappare l'abito da sposa di Catalina, simbolo dell'eredità della madre. Ayala insiste affinché Petra obbedisca per non far sospettare nulla alla marchesa, i due vogliono rovinarla per aver causato la morte di Feliciano.

Pelayo propone a Catalina di accettare Lorenzo come nuovo socio nell'attività delle marmellate. Questa richiesta, però, non è priva di rischi: i segreti che si nascondono dietro l'impresa potrebbero mettere in pericolo la fiducia di Catalina verso il futuro marito. Maria vive una gioia indescrivibile quando scopre la cena romantica a sorpresa organizzata per lei da Salvador.