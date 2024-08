La Promessa 26 agosto, Curro prende una decisione inaspettata, Manuel sospetta di Pelayo

Nuovo appuntamento per i fan de La Promessa che torna domani, lunedì 26 agosto su Canale 5, in onda alle 15:45 circa. In questa puntata Valentin trama alle spalle di Candela. La serie, ambientata nel 1913 a Cordoba, è incentrata sul personaggio di Jana Expósito, decisa a vendicare sua madre e a scoprire chi ha rapito suo fratello minore molti anni prima. La soap è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni de La Promessa: Alonso, chiede a Manuel di rinunciare al titolo in favore di Curro

Curro si ribella al padre che vorrebbe farlo partire per il servizio militare e minaccia la rinuncia al titolo di Conte de La Mata e al suo cognome. Alonso accetta il preventivo di Don Remigio. Manuel interroga Pelayo sulla causa dell'inspiegabile guasto alla motocicletta che ha ritardato i soccorsi a Catalina.

Curro racconta ad Alonso la lite e le offese di Lorenzo, il marchese sostiene il nipote benché perplesso sulla rinuncia al titolo. Manuel rimpiange di aver creduto alla moglie e rinunciato al sogno aeronautico a Milano. Maria è temuta da Jeronimo e Pelayo, perché con una chiave universale, di Pia, è riuscita a ficcare il naso in magazzino. I due temono che la donna possa scoprire il loro traffico d'armi.

Manuel indaga sull'incidente alla moto

Feliciano allontana Petra e la accusa di averlo manipolato. Carlos invia una lettera a Candela che la legge a Simona, questa sollecita Valentin perché non ha notizie da Antonino, ma il ragazzo sembra tramare alle sue spalle. Alonso, chiede a Manuel di rinunciare al titolo di barone de Linaja, ereditato dal nonno, in favore di Curro, visto che sarà il futuro marchese de Lujan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Feliciano confessa al resto della servitù che Petra è sua madre.