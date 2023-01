La Porta Rossa 3 stasera su Rai 2: anticipazioni prima puntata della serie tv con Lino Guanciale

Stasera 11 gennaio su Rai2 alle 21:20 inizia la terza stagione de La Porta Rossa, quella che conclude la serie Tv sovrannaturale con protagonista Lino Guanciale nei panni di Cagliostro, il Commissario bloccato tra la vita e la morte. La Porta Rossa torna dopo il gran finale del marzo del 2019, anche la serie fa un salto temporale, sarà ambientata tre anni dopo le vicissitudine della seconda stagione. Ecco cosa vedremo stasera

Primo episodio. A Trieste si tiene una manifestazione in difesa dell'ambiente quando un blackout manda in tilt l'intera città. Mentre la polizia è impegnata a fronteggiare una serie di disordini e problemi di ordine pubblico, Leonardo Cagliostro assiste in prima persona ad un incidente che provoca la morte di una persona che conosceva. Un mistero si nasconde ietro l'incidente e Cagliostro per risolverlo dovrà interagire nuovamente con Vanessa. La ragazza, nel frattempo, ha terminato il corso di studi universitario nel Centro Studi di Parapsicologia in, in Slovenia, dove si trova con Federico,

Secondo episodio. Anna ha vinto il concorso di giudice per Siena, ma i fatti del black-out la bloccano a Trieste. La donna continua ad avvertire la presenza di Cagliostro. Mentre Diego Paoletto indaga su quanto accaduto durante il blackout, Cagliostro cerca di inviare segnali ad Anna, il commissario si convince che dietro quell'inspiegabile incidente d'auto si nasconda un possibile omicidio. Il commissario fantasma percepisce un pericolo e cerca di riallacciare i rapporti con Vanessa.

Il cast de La porta rossa è stato confermato, ecco chi vedremo nella stagione conclusiva: La Porta Rossa 3 cast: Lino Guanciale (Leonardo Cagliostro), Gabriella Pession (Anna Mayer), Valentina Romani (Vanessa Rosic), Gaetano Bruno (Diego Paoletto), Elena Radonicich (Stella), Cecilia Dazzi (Eleonora Pavesi), Carmine Recano (Federico), Pierpaolo Spollon (Filip).

Nuovi personaggi: Katia Grego (ispettrice Cristina Barbieri), Eugenio Krilov (Andrea Donda, fratellastro di Stella), Roberto Zibetti (imprenditore Ludovico Muric), Nicola Pannelli (prof Gabriele Braida), Giulia Sangiorgi (Ksenija), Paolo Mazzarelli (Luka, custode).