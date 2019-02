La porta rossa 2: stasera su Rai2 la terza puntata

Marica Lancellotti

La porta rossa 2 torna stasera su Rai2, sempre intorno alle 21:20, con la sua terza puntata. E con la speranza di recuperare terreno sul fronte degli ascolti, dopo che l'episodio della scorsa settimana ha visto un calo: si è passati dagli oltre 3 milioni dell'esordio ai 2,5 del 20 febbraio.

In questa nuova stagione i protagonisti, il commissario Cagliostro (Lino Guanciale) e il magistrato Anna Mayer (Gabriella Pession), sono alle prese non solo con l'omicidio del pusher Brezigar ma anche con un oscuro presagio che riguarda la loro bambina. L'appuntamento della scorsa settimana ha svelato che Elvio, il padre di Anna, è in qualche modo coinvolto con la morte dello spacciatore e che la sua amante è molto vicina a una misteriosa confraternita chiamata Fenice.

Stasera succederà di tutto ma non vogliamo anticiparvi niente, fra poco alle 21.20 su #RaiDue arriva finalmente il nuovo episodio de #LaPortaRossa2,

non mancate! ⤵ pic.twitter.com/vM2a920Npl — Rai2 (@RaiDue) 27 febbraio 2019

Nella puntata di questa sera ritroveremo subito Vanessa che, dopo la confessione sulle sue "chiacchierate" con il fantasma di Cagliostro, sarà avvicinata da Patrizia Durante, l'amante di Elvio, che chiede alla medium un "colloquio" con il figlio defunto. Vanessa non è una vera medium, riesce ad interagire solo con Cagliostro, ma il nostro commissario, che è al corrente del legame tra Patrizia ed Elvio e di alcuni segreti della donna, le consiglia di mentire e di inscenare una seduta spiritica solo per poterla avvicinare e carpire informazioni sulla Fenice. Stella e Paoletto, i cui rapporti, dopo la rottura, sono diventati alquanto tesi, indagano insieme sull'aggressione di Filip: chi sta cercando il libro su Cagliostro? Il lavoro sembra essere un buon sistema per allontanare gli spettri del passato, ma non basta: Stella infatti chiede il trasferimento, Paoletto cerca solo di concentrarsi sulla nuova compagna, la giornalista Lucia Bugatti. Ma qualcosa potrebbe minare molto presto la loro apparente serenità: Lucia è in possesso di un dossier sulla Fenice, lasciando presagire un coinvolgimento nella vicenda...