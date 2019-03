La porta rossa 2: stasera su Rai2 la quinta puntata

Marica Lancellotti

La porta rossa 2 torna stasera su Rai2 alle 21:20 con la sua quinta puntata. La serie crime-fantasy scritta da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, sta facendo più fatica dell'anno scorso ad attrarre il pubblico. Il quarto episodio andato in onda la scorsa settimana ha infatti confermato il calo, fermandosi a quota 2,4 milioni di spettatori e 10.4% di share.

Dove eravamo rimasti: nella puntata della scorsa settimana i giudici avevano dichiarato ormai definitivamente compromesse le prove del processo sulla morte di Leonardo Cagliostro, cosa che avrebbe portato certamente all'assoluzione di Stefano Rambelli. Anna è riuscita a fuggire, aiutata da Stella, ma Jamonte le sta alle calcagna. Un'importante novità, però, riguarda la confraternita Fenice: Diego e Stella sono riusciti a scoprire di cosa si tratta.

Non possiamo anticiparvi molto, ma una cosa ve la vogliamo dire...sarà una puntata piena di baci inaspettati...non immaginate cosa vedrete nella nuova puntata de #LaPortaRossa2 stasera alle 21.20 su #RaiDue pic.twitter.com/gAUuDUXLW0 — Rai2 (@RaiDue) 13 marzo 2019

Stando alla trama ufficiale della quinta puntata: Vanessa (Valentina Romani) continua a frequentare Federico(Carmine Recano), ma continua anche a dubitare delle sue qualità da medium. Per capirlo continua ad evocare lo spirito di Cagliostro (Lino Guanciale), ma è ovvio come questo non possa giovare alle indagini. Cagliostro è quindi costretto a farsi aiutare, chiedendo l'aiuto di Eleonora (Cecilia Dazzi) per scoprire qualcosa di più sulla Confraternita Fenice. Anna (Gabriella Pession) contatta Jamonte (Fortunato Cerlino): è convinta di aver scoperto la verità su Rambelli(Antonio Gerardi) e sul suo complice durante il processo. Eleonora, grazie all'aiuto di Cagliostro, si decide ad affrontare don Giulio(Massimo Palazzini): il prete ha sicuramente molte più informazioni preziose sulla Fenice di quanto non dica. Le indagini di Cagliostro, intanto, sono d'aiuto anche a Stella (Elena Radonicich) e Diego, ma i due devono fare sempre più attenzione: l'eminenza grigia della confraternita è una persona davvero importante.