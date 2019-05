La pazza gioia, su Netflix in streaming da oggi!

A metà maggio il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è La pazza gioia, l'acclamato film di Paolo Virzì, interpretato da Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti.

Villa Biondi è una comunità nei dintorni di Pistoia per donne affette da disturbi mentali. Qui si incontrano Beatrice (Valeria Bruni Tedeschi) una donna che si atteggia a gran signora finita lì come per caso, e Donatella (Micaela Ramazzotti), una giovane introversa e diffidente. Con alti e bassi, le due donne stringono un'inaspettata amicizia che convince i responsabili a sceglierle per un programma rieducativo, permettendo loro di lavorare alcuni giorni a settimana in un vivaio della zona. E' proprio da lì che, a causa del ritardo del pulmino che dovrebbe riaccompagnarle nella comunità, Beatrice e Donatella iniziano una fuga rocambolesca che le porterà ad affrontare situazioni inaspettate e a fare i conti con un passato ancora ingombrante.

La pazza gioia: Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi insieme in una scena del film

Vincitore di 5 David di Donatello 2017, tra cui miglior film e migliore regia, La pazza gioia, diretto da Paolo Virzì con protagoniste Valeria Bruni Tedeschi (che si è aggiudicata il premio come miglior attrice protagonista 2017) e Micaela Ramazzotti (già vincitrice del riconoscimento per La prima cosa bella nel 2010) ha incassato al box office italiano oltre 6 milioni di euro.

La pazza gioia è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.