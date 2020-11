La pazza gioia: le protagoniste e l'esperienza "indimenticabile" con le pazienti psichiatriche

Ne La pazza gioia figurano, oltre a Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, anche delle attrici residenti in un centro di salute mentale di Pistoia.

La pazza gioia è un film del 2016 interpretato da Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti, in alcune scene però compaiono anche delle pazienti psichiatriche del centro di salute mentale di Pistoia. Le donne in questione e Paolo Virzì, il regista del film, definito l'intera esperienza come indimenticabile.

La pazza gioia: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti sul set

Durante un'intervista del corriere fiorentino il regista ha dichiarato: "Le due protagoniste finiscono a Villa Biondi, in una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali: è un luogo inventato sulle colline di Pistoia, ricostruito in una tenuta agricola abbandonata, intorno c'è il mondo dei vivai, un posto accogliente dove trovare un riparo dalla ferocia del mondo."

"Quando abbiamo girato eravamo circondati da una trentina di attrici professioniste, mescolate ad altre che venivano dal Dipartimento di salute mentale di Pistoia, nel cui centro diurno si fanno anche attività teatrali. Ecco, la Villa Biondi del film è un po' vera e un po' sognata, rappresenta l'idea di un posto travagliato, eppure carico di energia vitale." Ha concluso Virzì.

La pazza gioia: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti in una scena del film

Durante la presentazione della pellicola presso il Cinema Imperiale di Montecatini il regista ha chiesto di incontrare di nuovo le attrici non protagoniste, ovvero le sei donne che frequentano i centri del dipartimento di salute mentale della Asl che nel 2015 sono state scelte per affiancare in alcune scene la Bruni Tedeschi e la Ramazzotti.