La passione di Cristo 2, Mel Gibson: 'È come un viaggio sotto acido'

Durante un'intervista recente, Mel Gibson ha aggiornato i fan a proposito de La passione di Cristo 2, confermando la realizzazione del tanto atteso sequel e rivelando che il nuovo capitolo del dramma biblico sarà come "un viaggio sotto acido". Mel ha anche svelato che "ovviamente sarà interpretato da Jim Caviezel" e che "uscirà molto presto".

James Caviezel in La passione di Cristo

Riguardo al motivo per cui il progetto ha impiegato quasi un decennio per svilupparsi, Gibson ha spiegato che il sequel è "un'impresa enorme" che non si può affrontare "in fretta" e "con leggerezza", perché è necessario considerare attentamente ciò che si deve mostrare per essere all'altezza della tematica trattata.

La star di Braveheart ha affermato di avere attualmente due sceneggiature per il progetto, che ha scritto in collaborazione con Randall Wallace: "Ho due sceneggiature; una di esse è molto strutturata e solida, più o meno è ciò che ci si aspetta, mentre l'altra è come un viaggio sotto LSD perché si entra in altre dimensioni e cose del genere. Voglio dire, si vede l'inferno e si assiste alla caduta degli angeli. È pazzesco".

Mel Gibson ha anche confermato che il sequel vedrà il ritorno di Jim Caviezel nel ruolo di Gesù, la cui risurrezione miracolosa sarà al centro della storia. La produzione dovrebbe iniziare quest'anno. Ricordiamo che La passione di Cristo, il film originale del 2004, è stato un enorme successo, incassando a livello internazionale 611.899.420 dollari.