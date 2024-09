La passione di Cristo: ecco quando inizieranno le riprese del sequel del film di Mel Gibson

Sembra che le cose si stiano finalmente muovendo per quanto riguarda la Passione di Cristo 2 di Mel Gibson. Il film ha subito diversi ritardi, soprattutto a causa di modifiche alla sceneggiatura, ma ora è praticamente pronto per la produzione. L'inizio della riprese del sequel è fissato per il 2025, subito dopo che Gibson avrà terminato la produzione di Flight Risk a gennaio.

Ieri Mel Gibson è stato visto fare location scouting a Malta. Gibson si trova nel Paese per una visita di cinque giorni per discutere con le autorità maltesi, compreso il Primo Ministro Robert Abela.

Mel Gibson: "La passione di Cristo? Il film definitivo sui supereroi"

Cosa aspettarsi dal sequel

Un fattore chiave che ha continuato a ritardare il sequel - che si intitolerà La passione di Cristo: Resurrezione - è stata la questione della sceneggiatura da utilizzare per il film. Dal 2016, Gibson ha lavorato duramente alla sceneggiatura con lo scrittore di Braveheart Randall Wallace - sono già state scritte almeno sei bozze. L'anno scorso erano state prese in considerazione due bozze in particolare, entrambe molto diverse tra loro.

James Caviezel in La passione di Cristo

Lo scorso aprile, Wallace ha confermato che la sceneggiatura era stata finalmente completata e che Jim Caviezel sarebbe tornato a interpretare Gesù. Gibson ha lasciato intendere che il sequel, potenzialmente diviso in due film, sarà più filosofico e poetico dell'originale, più lineare e diretto. Infatti, lo ha descritto come un "viaggio sotto acido" con Gesù che si spinge "in altri regni". Ecco perché la trama di questo sequel è stata definita da molti come la storia della "decadenza di Gesù all'inferno".

Resurrezione si concentrerà sulle ventiquattro ore della passione di Gesù e sugli eventi che si verificarono nei tre giorni tra la crocifissione e la resurrezione. Sebbene La passione di Cristo abbia diviso la critica e continui a farlo da vent'anni, la pellicola è stata un resoconto illuminante degli ultimi giorni di Gesù. Il film era avvincente e terrificante come un horror. Gibson, come regista, non ha mai evitato la violenza nei suoi titoli, basti pensare a La passione di Cristo, Braveheart e Apocalypto.