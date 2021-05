La notte del giudizio: una storia vera ha ispirato il film?

La notte del giudizio, film scritto e diretto da James DeMonaco che ha dato il via ad una serie cinematografica che culminerà a luglio con il quinto e ultimo capitolo, è ambientato in un futuro distopico e, ovviamente, non trae ispirazione da una storia vera. In realtà, secondo il regista, l'idea per film nacque a causa di un traumatico incidente che coinvolse lui e sua moglie.

La notte del giudizio (The Purge, 2013) una scena inquietante del film horror

Fu un incidente stradale potenzialmente letale, in cui erano coinvolti DeMonaco e la moglie, a generare nella mente dello sceneggiatore e regista americano l'idea centrale del film. Un ubriaco tagliò la strada alla coppia, con una manovra che potenzialmente avrebbe potuto ucciderli, e una volta usciti fuori dall'auto la mancanza di rimorso del conducente in stato di ebrezza mandò DeMonaco su tutte le furie.

Ethan Hawke ne La notte del giudizio (The Purge, 2013) una scena del film

Subito dopo l'incidente la moglie del regista si rivolse al marito e commentò l'accaduto esclamando: "Quanto sarebbe fantastico avere un omicidio a disposizione ogni anno!" Il regista rivelò anche che sua moglie si sentì profondamente in colpa e in imbarazzo dopo averlo ammesso, essendo generalmente una donna molto dolce e gentile.

La notte del giudizio per sempre, quinto e ultimo capitolo della saga horror distopica, uscirà in Italia l'8 luglio 2021; le prime sequenze del trailer mostrano che stavolta la saga si sposta in Texas dove un gruppo di criminali decide di non limitare i loro attacchi violenti e mortali alla notte del giudizio, l'evento annuale durante la quale ogni crimine è permesso.