La notte del giudizio per sempre: da oggi al cinema il quinto film della saga horror

Quello de La notte del giudizio è uno dei franchise horror che hanno maggiormente colonizzato l'immaginario nel corso degli ultimi dieci anni di cinema americano. Sulla scia dei precedenti quattro capitoli, esce oggi in sala , grazie a Universal Pictures, La notte del giudizio per sempre, quinto film della saga che ha contribuito ad affermare il nome di Blumhouse Productions nel mondo. Siete pronti a saperne qualcosa di più sulla celebre notte dello Sfogo?

La notte del giudizio per sempre: la prima foto del film

Diciamo la verità: chi di noi durante l'ultimo anno e mezzo di emergenza sanitaria, con un rigido coprifuoco da seguire non ha mai ripensato alla sirena de La notte del giudizio? Il franchise creato e scritto da James DeMonaco è ambientato in una versione distopica degli Stati Uniti in cui il governo ha istituito un periodo annuale di dodici ore, per l'appunto lo Sfogo, durante il quale tutte le attività criminali, omicidio compreso, diventano legali. L'obiettivo dei Nuovi Padri Fondatori dell'America è quello di mantenere i tassi di criminalità e disoccupazione bassi grazie a questa notte del giudizio. I primi quattro episodi del franchise dimostrano che la verità è ben lontana da ciò che sembra e che i politici americani sono tutto fuorché sinceri. Il loro obiettivo, infatti, è quello di "purificare" la società eliminando gli elementi poco produttivi.

La notte del giudizio per sempre: un'inquietante immagine dell'horror

Finalmente, dopo un anno di attesa dall'uscita originaria, La notte del giudizio per sempre viene distribuito oggi al cinema. Il film è il quinto episodio del franchise creato da James DeMonaco e si aggiunge a due stagioni di The Purge, serie disponibile su Amazon Prime Video che analizza le conseguenze dello Sfogo e, soprattutto, ciò che accade tra una notte del giudizio e l'altra. Per la seconda volta nella storia della saga, un film de La notte del giudizio non è diretto da DeMonaco che, stavolta, ha ceduto il testimone a Everardo Gout, pur mantenendo il controllo di soggetto e sceneggiatura.

La notte del giudizio per sempre: una scena del thriller

Distribuito da Universal Pictures (con cui Blumhouse Productions ha firmato un lungo first-look-deal), la trama de La notte del giudizio per sempre è incentrata su Adela e suo marito Juan, una coppia di messicani appena sfuggita a un cartello della droga che riesce a sopravvivere alla loro prima notte dello Sfogo nascondendosi insieme ad altri immigrati. I due trovano rifugio in un ranch del Texas; tuttavia la libertà appena conquistata dura ben poco: la coppia, infatti, si ritrova alle prese con un gruppo di ribelli che intende prolungare lo Sfogo per sempre.

La notte del giudizio per sempre: uno dei spaventosi killer mascherati

Nel 2013 La notte del giudizio si è immediatamente trasformato in uno dei maggiori successi di Blumhouse Productions, ha affermato il nome della casa di produzione fondata da Jason Blum prima della distribuzione di titoli quali Scappa - Get Out, Split e Glass e ha dato vita a uno straordinario universo transmediale composto da film per il cinema, serie e live-experience in diverse città americane.

La notte del giudizio per sempre: Jeffrey Doornbos e Ana de la Reguera in una scena del film

Il carattere che fonda la politica del terrore alla base della saga de La notte del giudizio risiede nella mutazione di ciò che è familiare a causa dell'intrusione di un elemento estraneo e inquietante che trasforma ciò che prima era quotidiano e tranquillo in qualcosa di fortemente spaventoso. Il placido quartiere borghese che fa da sfondo a La notte del giudizio rappresenta l'essenza di tutte le virtù statunitensi ma viene attaccato e devastato da invasori provenienti da altre zone o dal suo stesso interno. Il franchise di James DeMonaco porta in scena il volto deforme di una società violenta e ignorante, razzista e spaventosa, in cui la disuguaglianza alimenta il sistema e le spaccature sociali. In realtà, i mostri de La notte del giudizio non vengono da fuori ma abitano nella nostra stessa strada. I mostri de La notte del giudizio siamo proprio noi. Siete pronti a tornare al cinema e incontrare nuovamente il lato oscuro della vostra personalità?