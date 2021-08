La notte dei morti viventi: il trailer del film animato ispirato al cult di George Romero

La notte dei morti viventi ha ispirato la creazione del film animato Night of the Animated Dead, ecco il trailer del progetto.

La notte dei morti viventi, il cult diretto da George A. Romero nel 1968, ha ispirato la creazione del film animato Night of the Animated Dead e il trailer regala le prime sequenze del progetto. Il lungometraggio debutterà sulle piattaforme digitali americane il 21 settembre, arrivando poi in Blu-Ray e DVD dal 5 ottobre. Nel filmato si vedono i sopravvissuti a un'epidemia causata dall'apparizione di zombie che si rifugiano in una fattoria abbandonata dove devono lottare per sopravvivere.

Jason Axinn, già autore di To Your Last Death, è stato impegnato alla regia di Nght of the Animated Dead, la nuova versione del cult horror che ha lasciato il segno nella storia del cinema.

Il cast di attori che hanno dato voce ai protagonisti di Night Of the Animated Dead è composto da Josh Duhamel che sarà Harry Cooper, Dulé Hill nella parte di Ben, Katharine Isabelle che sarà Barbara, James Roday Rodriguez nel ruolo di Tom, Katee Sackhoff che sarà Judy, Will Sasso nei panni dello sceriffo McClelland, Jimmi Simpson nel ruolo di Johnny e Nancy Travis che è Helen Cooper.

Il film del 1968 era stato scritto da George A. Romero, impegnato anche alla regia, insieme a John Russo. Suzanne Romero, vedova del filmmaker, ha da tempo annunciato che sta sviluppando un nuovo lungometraggio ideato per concludere la storia portata sugli schermi dal marito.