La Mummia: stasera su Italia 1 il film con Tom Cruise e Russell Crowe

Stasera su Italia 1, alle 21:30, va in onda La Mummia, il film diretto nel 2016 da Alex Kurtzman, con Tom Cruise e Russell Crowe. É una nuova versione del classico diretto nel 1932 da Karl Freund, nonchè il riavvio dell'intera saga con Brendan Fraser.

La Mummia: Russell Crowe e Tom Cruise in una scena del film

Il sergente Nick Morton (Tom Cruise) si reca in missione nel deserto dell'Iraq per trovare un gruppo di terroristi che si nascondono in un bunker. Con sua sorpresa, i terroristi si rivelano essere ladri di tombe morti per circostanze misteriose. Entrando nel bunker, Morton e i suoi soldati avvertono la presenza di sinistre e misteriose forze soprannaturali. Ben presto la squadra si rende conto che il bunker, in realtà, è l'antica tomba della principessa Ahmanet (Sofia Boutella)...

Iniziato con tante promesse, al suo arrivo nelle sale il progetto de La Mummia si è rivelato un mezzo disastro, non solo per gli incassi risultati al di sotto delle attese, ma anche per la critiche feroci ricevute. Senza dimenticare la stagione dei premi: sei candidature ai Razzie Awards del 2017 - peggior film, peggior attore, peggior attore non protagonista, peggior prequel, remake, rip-off o sequel, peggior regista e peggior sceneggiatura - e una statuetta vinta proprio da Tom Cruise.