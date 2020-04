La mummia - La saga, su Netflix in streaming da oggi

La saga de La Mummia arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di aprile 2020: sullo schermo le tre pellicole che hanno da sempre appassionato i fan, dal capitolo del 1999 con Brendan Fraser e Rachel Weisz al terzo sequel del 2008 con Maria Bello nel ruolo della protagonista, al posto della Weisz.

La mummia è diretto da Stephen Sommers e porta in scena la storia di un amore proibito tra il gran sacerdote Imhotep e Anck Su Namum, amante del Faraone. Per questo affronto le divinità gli infliggono una tremenda condanna: l'uomo viene sepolto vivo nella città di Hamunaptra. Nel 1923 Rick O'Connell insieme ad alcuni avventurosi personaggi si lancia alla ricerca del tesoro nascosto di Imhotep: proprio questo affronto risveglierà la Mummia, alla ricerca di vendetta. Il film è stato un enorme successo di pubblico, tanto da incassare circa 416 milioni di dollari, ma la critica non ha amato la pellicola: il portale RottenTomatoes ha valutato con un 58% di recensioni positive, ma definendo La Mummia un film super divertente da vedere.

La locandina di La mummia

La mummia - il ritorno sposta la storia avanti di dieci anni rispetto alle avventure adrenaliniche del primo film: siamo nel 1935, 10 anni dopo gli eventi narrati nel primo episodio. Rick O'Connell è ora sposato con Evelyn; marito e moglie si sono stabiliti a Londra e hanno un figlio di nove anni di nome Alex. Una serie di circostanze porta alla scoperta del cadavere di Imhotep al British Museum; questi, resuscitato, semina nuovamente il panico per le strade nella sua inarrestabile ricerca dell'immortalità. Nel cast del film, già disponibile su Netflix, ritornano Brendan Fraser e Rachel Weisz e la pellicola ha ottenuto incassi anche superiori al primo La mummia, circa 435 milioni di dollari. Perché non portare in sala il terzo capitolo?

Brendan Fraser, protagonista del film La mummia 3

La mummia - La tomba dell'imperatore dragone sposta l'azione dall'Egitto alla Cina. Nell'antica Cina del 221 a.C., infatti, un imperatore crudele e il suo esercito di soldati di terracotta sono maledetti da una maga che li condanna al sonno eterno per porre fine alla loro sete di potere e violenza. Quando l'avventuriero Alex O'Connell, figlio di Rick ed Evy, riporta per sbaglio in vita l'imperatore e il suo esercito, dovrà chiedere aiuto ai suoi genitori e a una giovane donna da Shangri-La per sconfiggerli. Per l'occasione Rachel Weisz ha abbandonato la saga ed è stata sostituita da Maria Bello, il film è stato un discreto successo economico, raggiungendo nuovamente 400 milioni di incasso a livello internazionale.

La Mummia: Brendan Fraser tornerebbe per un altro film della saga

La saga de La mummia è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.