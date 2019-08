La Mummia: Brendan Fraser tornerebbe per un altro film della saga

Brendan Fraser vorrebbe tornare in un altro film de La Mummia insieme a Rachel Weisz.

Durante una recente intervista, l'attore ha infatti espresso la sua volontà per un possibile ritorno, al fianco della sua co-protagonista Rachel Weisz: "Assolutamente! Lavorare con Rachel è stupendo. È meravigliosa, sai, se sei davvero colpito dal talento e dall'ironia. Ha una risata che potrebbe rompere una finestra. Voglio dire, andiamo. È Rachel Weisz, è adorabile."

Nonostante il suo entusiasmo nel rivelare la sua voglia di tornare, Brendan Fraser ha anche raccontato di come è stato difficile girare La Mummia, tra tanti tentativi e scene girate più e più volte: "So quanto è stato difficile realizzare quel film. Ho provato a farlo tre volte e l'ingrediente essenziale per riuscirci è stato il divertimento. Devi ricordarti di divertirti. Quindi, se c'è un modo divertente di rifarlo di nuovo, allora sono disponibile."

Al momento, la possibilità di un ritorno de La Mummia è molto improbabile ma è confortante sapere che Brendan Fraser vorrebbe tornare nella saga. La Mummia è stata un vero successo per Universal alla fine degli anni Novanta. All'epoca, nessuno sapeva davvero cosa fare del film, ma una grande campagna di marketing, combinata con un riavvio che è riuscito sia ad aggiornare la storia per il pubblico moderno, sia a rendere omaggio ai suoi antenati, ha aiutato il film a ottenere un grande successo.