La Mia Vita con John F. Donovan: il trailer del film di Xavier Dolan!

E' stato rilasciato il primo trailer ufficiale dell'atteso nuovo lavoro di Xavier Dolan, La Mia Vita con John F. Donovan. Il film è stato presentato qualche mese fa in anteprima mondiale al Toronto Film Festival dove non ha convinto del tutto la critica, mentre in Italia verrà distribuito in sala da Lucky Red.

Il lungometraggio è la storia di una star cinematografica americana - interpretata dal protagonista de Il trono di Spade, Kit Harington - che inizia ad intraprendere una corrispondenza segreta con un undicenne di Londra, ma questa relazione metterà in moto una serie di eventi che porteranno alla rovina della sua carriera. L'enfant prodige Xavier Dolan, autore di film come Mommy e Laurence Anyways, sta ormai lavorando a questo progetto da diversi anni e sembra essere intenzionato a sorprendere tutti ancora una volta.

Ecco il trailer con le prime sequenze del film che, inizialmente, avrebbe dovuto poter contare sulla presenza di Jessica Chastain nel cast, il cui personaggio è stato però rimosso nella fase di montaggio:

Nel sorprendente cast di John F. Donovan oltre a Kit Harington (interprete del John F. Donovan del titolo), troviamo anche nomi del calibro di Kathy Bates, Susan Sarandon, Jared Keeso, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Bella Thorne, Thandie Newton, Ben Schnetzer e Michael Gambon come narratore.

Ancora non è prevista una data d'uscita di La mia vita con John F. Donovan per le sale italiane, ma chiaramente vi terremo aggiornati!

