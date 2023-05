La memoria del cuore stasera su TV8: trama e cast della favola romantica con Rachel McAdams e Channing Tatum

Stasera su TV8 va in onda La memoria del cuore, una favola romantica con Rachel McAdams e Channing Tatum: trama, cast e recensione

Stasera su TV8, in prima serata, alle 21:30, va in onda la favola romantica La memoria del cuore. La pellicola, ispirata ad una vera storia, diretta da Michael Sucsy è stata prodotta dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. La sceneggiatura è di Abby Kohn, Marc Silverstein e Jason Katims, il soggetto di Stuart Sender. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Rachel McAdams e Channing Tatum in una scena d'amore di The Vow

La memoria del cuore: Trama

Paige e Leo sono una coppia di sposini molto innamorati che conducono una vita ricca di soddisfazioni a Chicago, dove lavorano come artisti. Una notte di neve, i due rimangono vittime di un incidente di macchina: Leo ne esce illeso, mentre Paige riporta un forte trauma alla testa che le cancella totalmente la memoria.

Quando si risveglia dal coma, Leo è un perfetto sconosciuto per lei; così, l'uomo si trova nella scomoda posizione di dover ricostruire il rapporto a cui aveva aspirato per tutta la vita, e di dover riconquistare una seconda volta l'amore di sua moglie.

Channing Tatum in uno degli wallpaper di The Vow

La memoria del cuore: Curiosità

La memoria del cuore è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 25 Luglio 2012 grazia a Warner Bros. Le riprese del film si sono svolte dall'1 Ottobre 2010 al 31 Ottobre 2010 in Canada e negli Stati Uniti.

Il film è ispirato alla storia vera di Kim e Krickitt Carpenter. Nel 1993, la coppia è stata coinvolta in un incidente automobilistico che ha causato la perdita di memoria di Krickitt. Dopo l'incidente, i due si sono innamorati di nuovo e hanno ricostruito la loro vita insieme.

Rachel McAdams con Channing Tatum nel romance La memoria del cuore

Inizialmente, il ruolo di Leo era stato offerto a Ryan Gosling, ma ha rifiutato.

La scena in cui Leo cerca di far ricordare a Krickitt il loro matrimonio è stata girata nella Newberry Library di Chicago. La biblioteca ha concesso alla produzione l'accesso al suo spazio per le riprese

Il film ha incassato a livello mondiale 196.114.570 dollari.

Channing Tatum suona la chitarra in una scena di The Vow

La memoria del cuore: Interpreti e personaggi

Channing Tatum e Rachel McAdams guardano delle foto in una scena della commedia sentimentale The Vow

La memoria del cuore: Recensione e trailer

La nostra recensione di La memoria del cuore.

Critica: La memoria del cuore è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 31% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 43 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.8 su 10