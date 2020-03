La maschera di ferro: stasera su Sky Cinema Action il film con Leonardo DiCaprio

Stasera su Sky Cinema Action alle 21:00 va in onda La maschera di ferro: le avventure dei moschettieri rivivono in questa pellicola con Leonardo DiCaprio e Jeremy Irons.

Il film è ambientato in Francia nel 1662 durante il regno di Luigi XIV. Il crudele sovrano Luigi XIV ha un fratello di cui nessuno sa nulla, imprigionato sin dall'infanzia nella Bastiglia, con indosso una maschera di ferro che impedisce a chiunque di riconoscere in lui il gemello del Re Sole. Il solo D'Artagnan è ancora al servizio del Re, gli altri tre moschettieri si sono ritirati. Ma dopo un attentato in cui perde la vita Raoul, il figlio di Athos, i vecchi amici si riuniscono per sostituire il re con il suo gemello.

La maschera di ferro vanta un cast di prim'ordine con Leonardo DiCaprio nei panni di re Luigi XIV / Filippo. I moschettieri sono Gabriel Byrne nei panni di D'Artagnan, Jeremy Irons è Aramis, John Malkovich interpreta Athos e Gérard Depardieu è Porthos. Il lungometraggio è diretto da Randall Wallace, la sceneggiatura è firmata dallo stesso regista.

Il film, arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 27 Marzo del 1998, è ispirato al romanzo 'Il visconte di Bragelonne' di Alexandre Dumas. Le riprese si sono svolte interamente in Francia.