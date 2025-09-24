La mano sulla culla: il trailer del remake Disney+ con Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead

20th Century Studios ha pubblicato online il trailer di La mano sulla culla, remake Disney+ del film del 1992, con le due protagoniste del film Maika Monroe e Mary Elizabeth Winstead.

La produzione del film è terminata a marzo, con la regia di Michelle Garza Cervera su sceneggiatura di Micah Bloomberg. Il debutto in streaming è previsto il prossimo 22 ottobre.

Le prime immagini del remake La mano sulla culla nel trailer

In questa nuova versione, Mary Elizabeth Winstead interpreta Caitlin Morales, una madre benestante che vive in periferia e accoglie nella propria casa una nuova tata di nome Polly (Maika Monroe).

Primo piano di Mary Elizabeth Winstead in Kate

Molto presto, Caitlin scopre che Polly non è chi dice di essere e trasformerà la sua vita familiare in un vero e proprio incubo. Il cast include altri interpreti come Raul Castillo, Martin Starr, Mileiah Vega, Riki Lindhome e Shannon Cochran.

Il remake del film del 1992 con Rebecca De Mornay

Il film originale dei primi anni '90, diretto dal compianto Curtis Hanson, è un thriller suburbano con protagonista Rebecca De Mornay nei panni del personaggio interpretato da Monroe nel remake, l'archetipo della tata infernale.

Il personaggio subdolo e malvagio è quello di una donna reduce da un lutto che si infiltra in una famiglia con la scusa di occuparsi dei bambini in qualità di babysitter ma con l'obiettivo reale di portarsi via sia i figli che il marito.

Nel cast del lungometraggio originale di Hanson, famoso anche per aver diretto il noir anni '90 L.A. Confidential e 8 Mile con Eminem, erano presenti anche Annabella Sciorra nel ruolo ereditato da Mary Elizabeth Winstead, insieme a Julianne Moore, Ernie Hudson e Matt McCoy. La regista messicana del remake, Michelle Garza Cervera è nota per aver diretto l'horror Huesera: The Bone Woman, presentato al Tribeca Film Festival del 2022.