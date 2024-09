La Mano sulla culla: Maika Monroe star del remake

Maika Monroe ha ottenuto un nuovo ruolo che la conferma come uno dei nuovi volti del cinema horror contemporaneo: l'attrice sarà infatti protagonista del remake del film La mano sulla culla.

Il progetto sarà prodotto da 20th Century e alla regia saranno impegnati Michelle Garza Cervera e Micah Bloomberg.

Cosa racconta il film

La mano sulla culla raccontava la storia di Claire, una donna in attesa del suo secondo figlio, che viene molestata dal suo ginecologo, il dottor Mott, durante una visita. Dopo la sua denuncia, altre quattro donne accusano l'uomo, che decide di suicidarsi, evento tragico che ha un forte impatto emotivo su sua moglie Peyton, anche lei incinta, che perde il bambino e diventa sterile dopo un'isterectomia, decidendo quindi di vendicarsi di Claire.

L'occasione sembra presentarsi quando inizia la ricerca di una bambinaia che porta all'assunzione di Peyton, che si insinua nella vita di Claire e della sua famiglia, causando disperazione e caos.

Nel cast del lungometraggio, diretto da Curtis Hanson, c'erano Annabelle Sciorra, Rebecca De Mornay, Julianne Moore, Ernie Hudson, Madeline Zima e Matt McCoy.

Longlegs, l'horror del decennio o una grande campagna marketing?

Maika Monroe, che recentemente è stata protagonista di Longlegs, interpreterà il ruolo avuto nel film originale da De Mornay.

Il remake sarà prodotto da Ted Field di Radar Pictures, in collaborazione con Michael Schaefer e Mike Larocca di Department M.

Nel lungometraggio realizzato da Oz Perkins l'attrice ha la parte dell'agente dell'FBI Lee Harker, una nuova recluta che deve occuparsi del caso irrisolto legato a uno sfuggente serial killer (Nicolas Cage). Mentre il caso prende delle svolte complicate, facendo emergere degli indizi legati al mondo dell'occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato killer e deve compiere una corsa contro il tempo per fermarlo prima che uccida un'altra famiglia innocente.

L'attrice, oltre al film in cui ha recitato accanto a Nicolas Cage, ha avuto ruoli da protagonista anche in altri apprezzati titoli horror come Watcher, diretto da Chloe Okuno, e It Follows, firmato da David Robert Mitchell che prossimamente avrà un sequel.