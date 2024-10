Mary Elizabeth Winstead protagonista del remake del thriller La mano sulla culla

La star di Scott Pilgrim vs the World star della nuova versione del film del 1992 diretto da Curtis Hanson.

Mary Elizabeth Winstead sarebbe in trattative per un ruolo da protagonista nel remake di La mano sulla culla. L'attrice sarebbe in fase di negoziazione per recitare accanto a Maika Monroe nel prossimo film targato 20th Century Fox.

Si tratta di una nuova versione del thriller del 1992 con il medesimo titolo (in inglese The Hand That Rocks the Cradle), diretto da Curtis Hanson e uscito in Italia anche con il titolo esteso La mano sulla culla... è la mano che governa il mondo.

Versione 2.0

Il film originale segue la storia di una donna (Rebecca De Mornay), che dopo che suo marito, un molestatore sessuale, viene scoperto e si suicida, intraprende una missione di vendetta contro una delle sue vittime (Annabella Sciorra) e la sua famiglia.

Mary Elizabeth Winstead in una scena di Ballare per un sogno

Winstead è in trattative per recitare nel ruolo che fu di De Mornay mentre Maika Monroe interpreterà il ruolo che fu di Annabella Sciorra. Il film sarà diretto dalla regista di Huesera: The Bone Woman, Michelle Garza Cervera mentre Micah Bloomberg si occuperà della sceneggiatura.

Mary Elizabeth Winstead è nota per aver interpretato Ramona Victoria Flowers in Scott Pilgrim vs the World e Cacciatrice in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn al fianco di Margot Robbie, che non ha ottenuto il successo sperato.

"È un peccato perché ho adorato interpretare quel personaggio. Ma sono stata davvero grata di poter fare qualcosa fuori dal comune nel mondo dei supereroi. Abbiamo potuto essere un po' strani. Ma questo spiega anche perché i miei film non fanno soldi, perché tendo a scegliere quelli strani. Non ho mai avuto un buon senso nella scelta di progetti che facessero soldi. Non è mai stato il modo in cui funziona la mia mente".

Nel cast del film del 1992 che verrà riportato sullo schermo figuravano anche Julianne Moore, Ernie Hudson e Matt McCoy.