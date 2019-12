La Luna Nera fa capolino sui nostri schermi: Netflix svela il trailer della serie e la data di uscita: 31 gennaio 2020. Si tratta di una nuova serie italiana molto attesa, sul tema della stregoneria.

La serie è basata sul romanzo Le città Perdute. Luna Nera di Tiziana Triana, pubblicato da Sonzogno Editore. La scrittrice ha contribuito alla sceneggiatura degli episodi insieme a Francesca Manieri (Il Miracolo), Laura Paolucci (L'Amica Geniale) e Vanessa Picciarelli (Bangla).

La sinossi ufficiale de La Luna Nera anticipa: In seguito alla morte di un neonato, Ade, una levatrice di 16 anni, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è costretta a fare una scelta: l'amore impossibile per Pietro - figlio del capo dei Benandanti, i cacciatori di streghe - o l'adempimento del suo vero destino, una minaccia per il mondo in cui vive, diviso tra ragione e misticismo.

Le riprese della nuova serie Netflix, per una durata totale di 16 settimane, sono state realizzate negli studi di Cinecittà - dove sono state ricostruite le scenografie del XVII secolo - e in diverse altre location del Lazio, tra cui la magica cornice di Canale Monterano, l'incantevole borgo di Celleno, e il meraviglioso castello di Montecalvello appartenuto negli anni '60 al celebre artista parigino Balthus. Le riprese si sono svolte anche nella Selva del Lamone, a Sorano, Sutri e all'interno del Parco degli Acquedotti di Roma.

Luna Nera, il poster della serie Netflix

Fanno parte del cast di Luna Nera: Antonia Fotaras (Ade), Giada Gagliardi (Valente), Adalgisa Manfrida (Persepolis), Manuela Mandracchia (Tebe), Lucrezia Guidone (Leptis), Federica Fracassi (Janara), Barbara Ronchi (Antalia), Giorgio Belli (Pietro), Gloria Carovana (Cesaria); Giandomenico Cupaiolo (Sante), Filippo Scotti (Spirto), Gianmarco Vettori (Nicola), Aliosha Massine (Benedetto), Nathan Macchioni (Adriano), Roberto De Francesco (Marzio Oreggi), Martina Limonta (Segesta), Giulia Alberoni (Petra), Camille Dugay (Aquileia), e Gaetano Aronica (padre Tosco).