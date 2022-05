La Leggenda degli Uomini Straordinari: il reboot è in fase di sviluppo

La storia raccontata in La Leggenda degli Uomini Straordinari tornerà sugli schermi con un film reboot in fase di sviluppo.

La Leggenda degli Uomini Straordinari tornerà sugli schermi: le graphic novel di Alan Moore sono al centro di un film reboot.

Il progetto sarà prodotto per Hulu ed è attualmente nelle prime fasi di sviluppo tra le fila di 20th Century Studios.

Il nuovo film tratto dall'opera La leggenda degli uomini straordinari sarà scritto da Justin Haythe, già autore di Red Sparrow con star Jennifer Lawrence.

L'obiettivo è di rimanere particolarmente fedeli agli otto volumi della graphic novel, portando la storia nella sua interezza sugli schermi. Nella storia sono coinvolti personaggi come Allan Quatermain, Mina HArker da Dracula, L'uomo invisibile, il dottor Henry Jekyll, Fu Manchu, il Capitano Nemo e il Professor Cavor che uniscono le forze per evitare un attacco mortale a Londra.

La nuova versione del film verrà prodotto da Don Murphy, già nel team del lungometraggio originale, in collaborazione con Susan Montford, Erwin Stoff e Brian Dukes.

Nel cast del lungometraggio arrivato nelle sale nel 2003 c'erano Sean Connery, Stuart Townsend, Peta Wilson, Shane West, Naseeruddin Shah, Jason Flemyng, Tony Curran, David Hemmings e Richard Roxburgh.

La regia dell'adattamento era stata affidata a Stephen Norrington.