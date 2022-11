Kevin O'Neill è morto: il creatore di La Lega degli Straordinari Gentlemen aveva 69 anni

Kevin O'Neill è morto all'età di 69 anni una settimana fa, dopo essere diventato celebre in tutto il mondo per il suo lavoro con The League of Extraordinary Gentlemen (da noi La Lega degli Straordinari Gentlemen). La notizia della sua scomparsa è stata riportata da Gosh Comics, confermando in una lunga malattia la causa principale.

La sua carriera artistica ha segnato nel profondo la dimensione fumettistica britannica, con un percorso che negli anni ha reso sempre più noti e riconoscibili i suoi personaggi. Kevin O'Neill era conosciuto dal grande pubblico principalmente per League of Extraordinary Gentlemen, creata insieme ad Alan Moore nel 1999.

In base a quello che sappiamo Kevin O'Neill ha trovato, nelle sue collaborazioni con Alan Moore e Pad Mills un sodalizio così forte che avrebbe continuato a collaborarci ancora negli anni. Fra i suoi ultimi lavori troviamo storie come Serpent Bumper Book of Magic e Serial Killer, lavorando all'inizio di quest'anno, con Garth Ennis, a Kids Rule OK!