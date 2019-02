La Lega degli Straordinari Gentleman: BAO ristampa gli storici fumetti di Alan Moore!

La BAO Publishing ha annunciato che, a partire dal mese di maggio 2019, arriverà la nuova edizione de La Lega degli Straordinari Gentlemen di Alan Moore e Kevin O'Neill. Una volta ogni due mesi, i volumi della serie verranno riproposti nel formato originale americano, sempre in edizione cartonata.

A maggio sarà nuovamente disponibile il primo volume, da tempo esaurito, a luglio il secondo, a settembre Century, e a fine ottobre 2019 arriverà La tempesta, il nuovo, inedito volume con il quale Alan Moore e Kevin O'Neill intendono concludere l'epica saga della Lega. Per andare incontro ai lettori più affezionati, la BAO Publishing ha adottato un'iniziativa interessante: per i lettori che avevano comprato i volumi in formato più piccolo, sarà possibile ordinare una copia del nuovo La tempesta nella stessa dimensione del formato precedente - attualmente sostituito da uno più grande. Così da completare la collezione senza sbalzi di dimensioni. La tiratura del formato piccolo verrà stampata una sola volta e sarà disponibile esclusivamente in fumetteria e sullo shop online della BAO.

A inizio 2020 verrà realizzata un'edizione integrale dei tre volumi di Nemo, sempre nel nuovo formato: un'edizione che al momento non esiste nemmeno in America. La saga ha ispirato il film La leggenda degli uomini straordinari, pellicola del 2003 con Sean Connery diretta da Stephen Norrington.

Alan Moore è considerato uno degli autori di fumetti più influenti della storia del medium. Assurto a fama planetaria quando, a inizio degli anni Ottanta, rivoluzionò la morente testata della DC Comics Saga of the Swamp Thing, Moore ha poi creato alcune tra le indiscusse pietre miliari della narrativa per immagini, come V per Vendetta, Watchmen, From Hell. Kevin O'Neill è uno dei disegnatori dal segno più originale e distintivo nel panorama contemporaneo dei comics. La sua carriera comincia a metà degli anni '70 nello staff di 2000AD, creando, insieme allo sceneggiatore Pat Mills, la serie Nemesis the Warlock. Negli anni '80 inizia a collaborare con i principali editori USA. L'indiscussa e meritata fama di O'Neill è dovuta soprattutto alla pluri-premiata serie La lega degli straordinari gentlemen.