La La Land: Emma Watson rinunciò al ruolo poi andato ad Emma Stone

Emma Watson fu costretta a rifiutare il ruolo di Mia Dolan, protagonista di La La Land, in seguito affidato a Emma Stone, a causa di conflitti di programmazione con La bella e la bestia. Ryan Gosling invece rifiutò il ruolo del protagonista de La bella e la bestia proprio per recitare in questo film.

La La Land: Emma Stone sul set del film

Entrambe le pellicole sono state musical di grande successo ma secondo alcune voci anonime la Watson rimpianse di aver scartato la parte di Mia. Ironia della sorte, la Stone avrebbe successivamente abbandonato il ruolo di Meg March in Piccole Donne a causa di conflitti di programmazione con la promozione di un suo film, La favorita, e la Watson fu scelta per sostituirla nella parte.

Il ruolo di protagonista maschile, invece, fu offerto a Miles Teller da Damien Chazelle, regista del film, durante le riprese di Whiplash ma successivamente Chazelle ritenne che Teller non fosse più "creativamente giusto per il progetto". Secondo Hollywood Reporter l'attore fu escluso dal progetto a causa del compenso richiesto, considerato troppo alto: pari a circa 4 milioni di dollari ma Teller in seguitò smentì questa affermazione.

La La Land: Emma Stone e Ryan Gosling in un momento del film

La La Land ha ricevuto 14 candidature ai Premi Oscar 2017, tra cui miglior film, miglior regista, miglior attore (Ryan Gosling), miglior attrice (Emma Stone), migliore sceneggiatura originale, migliore colonna sonora, due candidature nella categoria migliore canzone originale e altre ai premi tecnici, eguagliando il primato di Titanic di James Cameron.