La guerra è finita: trama della terza puntata, stasera su Rai1

La guerra è finita torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la terza puntata, che dovrà vedersela ancora una volta con un Grande Fratello Vip, su Canale 5, sempre più agguerrito.

La trama del terzo episodio, in onda oggi, 27 gennaio, racconta già dei tentativi di Davide per capire se Mattia fa parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Nel frattempo Miriam e Mattia sono sempre più vicini, come il giovane avvocato e Giulia, che Stefano invita ad andate con lui a un grande ballo in città per parlare direttamente con la marchesa Tetenzi, presentandola come sua fidanzata . Ma Giulia, consolando Davide che ha sempre meno speranze di ritrovare il figlio Daniele, si avvicina sempre di più a lui.

"Come tu aiuti questi bambini che vivono qui, forse da qualche parte c'è qualcuno con un cuore grande come il tuo che sta aiutando Daniele."#LaGuerraèFinita STASERA #27gennaio alle 21.25 su #Rai1 #GiornataDellaMemoria pic.twitter.com/QpZ7tQkvT8 — Rai1 (@RaiUno) January 27, 2020

Ispirata a una storia vera, La guerra è finita, per la regia di Michele Soavi, creata da Sandro Petraglia, vedrà al centro delle vicende Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, che rientrato in Italia comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui. Poi c'è Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, che si dà da fare come volontaria per cancellare l'onta paterna. Ma soprattutto ci sono gli sguardi impauriti e traumatizzati di tanti bambini, orfani di tutte le età, che tornati in Italia soli attendono alla stazione qualcuno della famiglia che li vada a prendere e che invece non arriverà mai.