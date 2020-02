La guerra è finita: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai1

La guerra è finita torna stasera su Rai1 alle 21:25 con l'ultima puntata, che dovrà vedersela ancora una volta con un Grande Fratello Vip, su Canale 5, sempre più agguerrito.

La trama del quarto e ultimo episodio, in onda oggi, 3 febbraio, ci porta nel gesto disperato che Sara sta per compiere, quando improvvisamente arriva Gabriel a fermarla. Giulia decide di concedere a Stefano un colloquio, ma non si dimostra molto disponibile e sarà proprio questo atteggiamento a spingere Ben e Davide ad affrontarla così duramente da costringerla a lasciare la tenuta.

L'ex ingegnere trova una foto in cui c'è anche Mattia, così Davide decide di prendere di petto quella situazione: cosa gli succederà adesso?

Ispirata a una storia vera, La guerra è finita, per la regia di Michele Soavi, creata da Sandro Petraglia, ha visto al centro delle vicende Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, che rientrato in Italia comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui. Poi c'è Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, che si dà da fare come volontaria per cancellare l'onta paterna. Ma soprattutto ci sono gli sguardi impauriti e traumatizzati di tanti bambini, orfani di tutte le età, che tornati in Italia soli attendono alla stazione qualcuno della famiglia che li vada a prendere e che invece non arriverà mai.