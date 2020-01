La guerra è finita: trama della seconda puntata, stasera su Rai1

La guerra è finita torna stasera su Rai1 alle 21:25 con la seconda puntata, dopo il successo di ascolti che ha accolto, la scorsa settimana, la nuova fiction con Isabella Ragonese e Michele Riondino, che ha vinto la prova degli ascolti con 4 milioni 700.000 spettatori.

La trama del secondo episodio ci avverte che i Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano i ragazzi, decidono di riprendersela per trasformarla in un'azienda agricola. Giulia prova a convincere la marchesa a desistere mentre Davide va a Milano per parlare con una donna che forse aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen. I ragazzi piano piano sembrano tornare alla vita e tra alcuni di loro iniziano a nascere i primi affetti.

Ispirata a una storia vera, La guerra è finita, per la regia di Michele Soavi, creata da Sandro Petraglia, vedrà al centro delle vicende Davide, un giovane ebreo ex ingegnere, interpretato da Michele Riondino, che rientrato in Italia comincia a cercare con tutto se stesso il figlioletto e la moglie deportati nei campi prima di lui. Poi c'è Giulia (Isabella Ragonese), figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti, che si dà da fare come volontaria per cancellare l'onta paterna. Ma soprattutto ci sono gli sguardi impauriti e traumatizzati di tanti bambini, orfani di tutte le età, che tornati in Italia soli attendono alla stazione qualcuno della famiglia che li vada a prendere e che invece non arriverà mai.