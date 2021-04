La guerra di domani: Chris Pratt nelle prime foto del film Amazon Prime Video

Da Amazon Studios, in arrivo in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 2 luglio 2021 La guerra di domani, ecco Chris Pratt in azione nelle prime foto.

La guerra di domani: un'immagine di Chris Pratt

La guerra di domani: Yvonne Strahovski in una scena corale

Amazon Studios ha diffuso le prime foto di Chris Pratt e del resto del cast de La guerra di domani, action futuristico in arrivo in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 2 luglio 2021.

Diretto da Chris McKay e Zach Dean, La guerra di domani vede nel cast Chris Pratt, Yvonne Strahovski, J.K. Simmons, Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong e Keith Powers.

La guerra di domani: Chris Pratt e i compagni in combattimento

La guerra di domani: un'immagine apocalittica

In La guerra di domani (The Tomorrow War), il mondo è sotto shock quando un gruppo di viaggiatori nel tempo arriva dal 2051 per portare un messaggio urgente: di lì a trent'anni la razza umana sarà sul punto di perdere una guerra globale contro una letale specie aliena. L'unica speranza per sopravvivere è che soldati e civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla battaglia. Tra le reclute c'è l'insegnate di liceo e padre di famiglia Dan Forester (Chris Pratt). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a una brillante scienziata (Yvonne Strahovski) e al padre da cui si era allontanato (J.K. Simmons) nella disperata impresa di riscrivere il destino del pianeta.