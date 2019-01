La Guerra dei Mondi: Gabriel Byrne protagonista della nuova serie Fox

Sarà il vincitore del Golden Globe e protagonista in Hereditary e In Treatment, Gabriel Byrne, a guidare il cast della nuova serie La guerra dei mondi prodotta da Canal + e Fox Networks Group Europe & Africa.

Elizabeth McGovern, Léa Drucker , Natasha Little, Daisy Edgar Jones, Stéphane Caillard, Adel Bencherif e Guillaume Gouix sono gli altri attori che saranno protagonisti della serie scritta e creata dal vincitore del premio BAFTA Howard Overman, basata sulla storia senza tempo di H.G. Wells, ambientata nell'Europa dei nostri giorni.

La guerra dei mondi sarà composta da 8 episodi di 60 minuti circa, e verrà trasmessa nel 2019 sui canali FOX di oltre 50 Paesi fra Europa e Africa. Gilles Coulier sarà il regista dei primi quattro episodi mentre Richard Clark è stato annunciato come regista per gli episodi dal quinto all'ottavo. Completano il team creativo il direttore della fotografia David Williamson, lo scenografo Richard Bullock, il costumista Jo Slater e Hair & Makeup Designer Melanie Lenihan.

La Guerra dei Mondi racconta il primo contatto extraterrestre grazie all'intercettazione di una trasmissione proveniente da un'altra galassia: è la prova definitiva dell'esistenza di vita intelligente fuori dal pianeta. Mentre l'umanità intera attende con ansia l'evolversi degli eventi, lo scenario diventa presto catastrofico. La Terra viene pian piano invasa dagli alieni e la razza umana rischia lo sterminio. In pochissimi scampano all'attacco e mentre cercano un rifugio dall'apocalisse si chiedono con angoscia perché gli alieni abbiano deciso di distruggere la loro specie.

Questa nuova versione di War of the Worlds per il piccolo schermo, dopo gli illustri precedenti cinematografici e televisivi (Spielberg del 2005, oltre al famosissimo sceneggiato radiofonico di Orson Welles) sarà prodotta da Overman insieme a Julian Murphy e Johnny Capps per Urban Myth Films.

