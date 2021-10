War of the Worlds 2x01, recensione: la guerra continua su Disney+

War of the Worlds 2: una scena della seconda stagione

Due anni fa, più o meno nello stesso periodo, debuttavano sul piccolo schermo due diversi adattamenti del più celebre romanzo di H.G. Wells: uno molto aderente al testo di base, all'interno di un filone molto filologico che è parte integrante della programmazione della BBC, l'altro un rimaneggiamento moderno che trasponeva i tratti salienti del libro in un contesto contemporaneo. Oggi, con la recensione di War of the Worlds 2x01, ritroviamo il secondo esempio, che dalla messa in onda lineare su Fox è passato all'esordio direttamente in streaming su Disney+, nella sezione Star. E nei due anni che sono trascorsi tra le due stagioni il lavoro di Howard Overman e dei suoi collaboratori si è fatto ancora più attuale, dato che il mondo allo sbaraglio e diviso in comunità per lo più isolate, con la scienza che cerca di capire come battere una minaccia in apparenza invincibile, fa molto pensare a come il nostro modo di vita sia cambiato nell'ultimo anno e mezzo (e la seconda stagione è stata girata durante la pandemia, con alcune scelte produttive importanti a livello di luoghi utilizzabili per le riprese).

La prima stagione di War of the Worlds si concludeva con Emily che riusciva a entrare in una delle astronavi e assisteva in prima persona a uno degli stratagemmi degli extraterrestri per vincere la guerra contro gli umani. La seconda inizia esattamente in quel punto, per poi fare un salto temporale di sei mesi: le astronavi sono atterrate in massa, e i tentativi di resistenza si fanno sempre più disperati. Anche perché, come scopre Bill analizzando dei cadaveri alieni, questi sono in fase di degenerazione (presumibilmente per l'esposizione a vari patogeni terrestri) e il nemico ha escogitato un piano abbastanza crudele per avere la meglio e continuare a operare sul nostro pianeta. Altrove, la fazione di Catherine si imbatte in un individuo che sta cercando proprio Bill, e c'è di mezzo anche Emily che riappare dopo il suo incontro ravvicinato, ma non è detto che questo sia stato senza sequele per quanto riguarda la sua posizione all'interno del conflitto...

C'è sempre stato un che di pandemico nella prosa di Wells, che fece morire gli alieni nel romanzo originale tramite il contatto con morbi umani contro i quali gli extraterrestri erano privi di difese. Un escamotage che, unito all'evoluzione del nostro mondo, ha sempre reso interessante l'aggiornamento del testo, che sia in forma ufficiale (vedi il film di Steven Spielberg, che rielabora in chiave fantascientifica il dolore dell'America dopo l'11 settembre) o ufficiosa (Independence Day, che integra elementi del libro nel contesto di uno scanzonato blockbuster anni Novanta). Il lavoro di Howard Overman non è da meno, poiché in questo caso la pandemia è duplice, sullo schermo e nella realtà: le limitazioni produttive sono parzialmente visibili, ma ciò non fa che amplificare la carica sociopolitica contemporanea che ben si sposa con le preoccupazioni dell'autore originale. Particolarmente interessante, da quel punto di vista, l'evoluzione di Bill e Catherine, persone di scienza in un mondo che non si fida sempre di essa e posizionate per essere il principale perno umano di una stagione che, per quanto compromessa da circostanze esterne, si annuncia come più ambiziosa nel raccontare la realtà di oggi tramite il filtro della fantascienza. Il tutto in otto appuntamenti settimanali, nella consapevolezza che non finisce qui: la terza annata è già in produzione.