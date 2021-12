La furia di un uomo - Wrath of man, su Prime Video in streaming da oggi

Il film La furia di un uomo - Wrath of Man, diretto da Guy Ritchie con star Jason Statham, arriva in streaming su Amazon Prime Video a partire da oggi 27 dicembre 2021 per tutti gli utenti abbonati!

Nel film Wrath of Man una guardia di sicurezza, interpretata da Jason Statham, dimostra inaspettatamente di avere delle abilità che gli permettono di reagire in modo efficace durante un assalto. I suoi colleghi iniziano quindi a chiedersi chi sia e quali siano le sue vere motivazioni. Il film di Guy Ritchie si basa sul progetto francese del 2004 intitolato Le Convoyeur.

Il cast, oltre a Statham, comprende anche Josh Hartnett (Inherit the Viper), Scott Eastwood (The Fate of the Furious), Holt McCallany (Mindhunter), Jeffrey Donovan (Let Him Go), Laz Alonso (The Boys), Raul Castillo (Army of the Dead), Niamh Algar (Censor) e Post Malone (Spenser Confidential). Guy Ritchie e Statham hanno già collaborato in occasione di Lock & Stock - pazzi scatenati, Snatch - Lo strappo e Revolver.

