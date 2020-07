La Fortuna: Stanley Tucci nella limited series di Alejandro Amenábar

Stanley Tucci entra a far parte del cats della limited series originale di Alejandro Amenábar intitolata La Fortuna, adventure thriller in sei parti che vede nel cast anche gli spagnoli Álvaro Mel e Ana Polvorosa.

Il verdetto: Stanley Tucci in una scena del film

Ispirata alla popolare graphic novel spagnola El Tesoro del Cisne Negro, di Paco Roca e Guillermo Corral, la miniserie in sei parti vede Stanley Tucci nei panni del cercatore di tesori Frank Wild, Álvaro Mel interpreta l'inesperto diplomatico Alex Ventura, e Ana Polvorosa è Lucia, collega di Alex. Tra gli attori troviamo, inoltre, Clarke Peters nei panni dell'avvocato Jonas Pierce e T'Nia Miller in quelli dell'avvocato Susan McLean. Con loro Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo e Pedro Casablanc.

In La Fortuna, Alex Ventura, giovane e inesperto diplomatico, viene messo a capo di una missione che metterà alla prova le sue convinzioni: l'uomo dovrà ritrovare il tesoro sottratto da Frank Wild, un avventuriero che gira il mondo alla ricerca di tesori sperduti nelle profondità degli abissi. Insieme alla collega Lucía, combattiva e coraggiosa, e a Jonas Pierce, a brillante avvocato americano con la passione per i racconti pirateschi, Alex si imbarca in una incredibile avventura che gli insegnerà l'importanza dell'amicizia e della fiducia.

La Fortuna è stato creato da Alejandro Amenábar da uno script di Amenábar e Alejandro Hernandez. Amenabar dirigerà tutti e sei gli episodi, debuttando così sul piccolo schermo. AMC Studios e Movistar+ produrranno la serie in collaborazione con MOD Pictures, le riprese si terranno a partire dalla prossima settimana on location a Madrid, Cadice, Saragozza, Galizia e nei Paesi Baschi, per poi spostarsi in Nord America nel 2021.

La serie debutterà nel 2021 su AMC negli Stati Uniti, in Canada, America Latina e Caraibi, in Spagna sarà trasmessa da Movistar+.