Stanley Tucci e le sue video ricette: dal Negroni agli gnocchi

Qualche settimana fa Stanley Tucci ha condiviso la video ricetta in cui spiegava come preparare il Negroni, pochi giorni dopo è arrivato il 'quarantucci' e adesso è il turno degli gnocchi.

Stanley Tucci torna con una nuova video ricetta, dopo quella del Negroni del Quarantucci è il turno degli gnocchi di patate. L'attore ha pubblicato un nuovo video tutorial che mostra ai suoi fan come cucinare un piatto di gnocchi.

Se c'è qualcuno che è stato capace di migliorare l'umore di molte persone durante la pandemia di coronavirus quel qualcuno è senz'altro Stanley Tucci. Il mese scorso l'attore, 59 anni, ha condiviso una sua video ricetta in cui spiegava come preparare il Negroni nella sua cucina. Pochi giorni dopo ha consigliato ai fan quale cibo abbinare alla sua bevanda "quarantucci", cocktail da lui inventato per la quarantena.

L'attore, cresciuto tra una ricetta italiana e l'altra, ha parlato degli gnocchi nel suo nuovo video: "Gli gnocchi sono stati una delle nostre cene preferite ultimamente visto che sono semplici da preparare, servono pochi ingredienti e tutti li adorano. Puoi servire con pesto, marinara, pomodorini freschi cotti in olio con aglio o burro salvia. Versatili e deliziosi."